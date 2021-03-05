一代馬王「靚蝦王」除了有一匹多次碰頭而互有勝負的歡喜冤家「特區之星」外，還遇過一匹實實在在的剋星，名叫「京城之寶」。

兩駒對陣過兩次，第一次在1999年5月23日，跑的是沙田銀瓶，當時跑1600米，而且專供三歲馬競逐。

由姚本輝訓練、金仕芬主轡的「靚蝦王」初度增程至一哩，是1.4倍的大熱門；由吳定強訓練、霍達主轡的「京城之寶」同樣初跑一哩，6倍，是第三熱門。

結果受讓七磅的「京城之寶」由頭放到尾輕勝而回，「靚蝦王」苦追之下仍落後兩個多馬位屈居亞軍。

第二次在1999年9月5日開鑼的1200米特首盃，兩駒的配搭沒有變，但負磅有變，這回「京城之寶」更受讓二十磅之多。

結果「京城之寶」3.2倍大熱掄元，8倍的半冷「靚蝦王」落後逾三個馬位只跑第七。

換言之兩駒的對陣記錄，「京城之寶」以2比0擊敗了「靚蝦王」。

首季五戰得四冠一亞的灰色神獸「京城之寶」，次季開鑼雖捧走了特首盃，卻因腳患纏身而未再上陣。

這一休戰，便足足休了兩年。

「京城之寶」於2001年9月2日復出，跑的又是特首盃，由韋達執韁。

可惜在沙圈亮相時，「京城之寶」煩躁不安，甚至索性坐在地上，唯有退出。

9月22日「京城之寶」再擬出賽，跑田草1000米，這回「京城之寶」獲准出了跑道韋達才上馬，但在儀仗馬牽引前往跑道途中走脫，很快被捉回。

在跑道，韋達上了馬，前往起步點途中，卻被抛了下來，沒走脫，韋達重新上馬；及至入了閘，大發老脾，更衝閘而出，雖然也很快被捉回，但在三番四次擾攘後，競賽董事小組終於着令「京城之寶」退出。

而且，在接下來的研訊，小組更認定「京城之寶」危害安全，勒令硬性退役。

「京城之寶」其後運返原產地紐西蘭，並重新訓練，繼續出賽。

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