潘頓季初與方嘉柏關係轉淡，後者之實力馬交由莫雷拉操刀，令到這位應屆冠軍騎師，支持度大幅減少。

最近兩次莫雷拉停賽的谷草賽事（2月17日及3月3日），主要對手潘頓獲蔡約翰馬房招手，騎練合作五駒交出三冠兩亞全入Ｑ之超強成績。

剛周三（3日）尾場，這對騎練合作「喜駿駒」搏失跑第二，因而未能協助此駒搭上打吡尾班車，潘頓肯定心有不甘。

周日（7日）賽事，莫雷拉繼續停賽，蔡廐第七場三班草地1200米，潘頓所策騎之「至尊高陞」，是這對騎練相隔近五個月，再度在田草賽事合作。

「至尊高陞」上仗在彭國年胯下，只能屈居第二，發揮似乎有所不足。

潘頓難得再獲蔡約翰投以信心一票，肯定拼盡希望補中。

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