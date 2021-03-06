澳洲知名配種馬「摘星勇驥」，轄下子嗣相當受香港買家歡迎，須知牠們有不少屬於早熟速高之輩，相當適合本港作賽環境。

現時香港共有12匹「摘星勇驥」後裔已被馬房派上戰陣，其中七駒已有頭馬進賬，整體成績不俗。

當中，除「開心好友」外，其餘六駒「合衷共濟」、「輝煌芯」、「舞士精神」、「健康愉快」、「攻頂」及「駿皇星」皆曾在田草贏馬，反映「摘星勇驥」子嗣明顯以沙田大場較合發揮。

明天（7日）沙田跑泥草日馬，韋達馬房「大雷暴」將跑第七場三班草地1200米，由韋達徒弟周俊樂執韁。

「大雷暴」今季暫四戰均在谷草上陣。當中，除去年10月28日角逐1200米上名外，其餘三戰俱無功而還。

這匹澳洲四歲自購馬上仗落敗後，被安排前往從化受訓，曾在當地勝出試閘，本身進展良好。

「大雷暴」如今回師田草，以其同父馬整體成績計，並不能排除此駒沙田性能優於谷中，在今仗開齋亦有可能。

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