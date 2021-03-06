非常資深的「皇龍」系主理人區啟光近年一直支持徐雨石，名下「皇龍帝國」及「皇龍司令」目前俱養於徐廐，今季他卻把新馬「皇龍福將」交予羅富全訓練。

「皇龍福將」是匹三歲紐國自購新馬，與季內最新三捷馬「木火同明」同父，血統不差。

此駒見證區啟光及羅富全首度合作，本身由後者為前者挑選回來，上賽初出爭四班田草1200米，雖然跑第八，但當時排13檔起步，這對一匹初出馬來說難度不小。

「皇龍福將」當時用留前鬥後跑法，最終造出22.18秒全場最快末段時間，只負頭馬「十二馬」三個多馬位，表現絕對不弱。

這次（7日）在田戰第五場再爭同程，雖然再遇「十二馬」，但排位與「皇龍福將」差不遠，且少負後駒七磅，未嘗不可反敗為勝。

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