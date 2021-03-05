前悉尼冠軍騎師薛恩，上季初嚟香港報到，只交出15場頭馬，成績與名氣不成正比。

今個賽季尚餘四個月，此子現時已有11W喺手，似乎開始適應香港比賽節奏，預期今季頭馬數字會取得突破。

周日（7日）頭場「上捕先鋒」，上仗在薛恩胯下跑同程爆出17倍冷W，協助這匹南非馬，取得來港後首場頭馬。

翻查季內薛恩八匹新勝馬，再出成績是兩冠三亞一季，上名率意想不到有七成五，當中只有「勁搏」及「艮志騰雲」兩駒不入三甲。

「上捕先鋒」上仗成功交代，但賽後操練亦未見放緩，似乎霍利時一心乘勇再搏。

今次「上捕先鋒」雖然排12檔起步，但此駒賽前輕鬆贏田草直路閘，兼有薛恩新勝馬這項超強數據支持，再贏都唔出奇。

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