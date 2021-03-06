下周三（10日）谷草有九場夜賽，莫雷拉及梁家俊均會刑滿復出，停賽騎師則有巴度、彭國年、波健士及見習生周俊樂。

至於近期因下背部受傷缺陣四個賽馬日的史卓豐，在下周三谷戰再有座騎落實，惟暫時只有「美麗友盈」（希廐），最終復出與否有待馬會公佈。

第三班1200米（第一組）：「佳尊三」（羅廐）和「嘉應精英」（容廐）上仗均在潘頓胯下有接近走勢。

「嘉應精英」續配潘頓，「佳尊三」則改由賀銘年策騎。

「宜春輝煌」（丁廐）上次由莫雷拉開齋，今場由梁家俊接手，前者同場續策上賽跑第三的「晨曦飛馬」（方廐）。

第三班1200米（第二組）：「疾風勁草」（蔡廐）剛周三（3日）谷戰在潘頓胯下開齋，今場改配田泰安，潘頓則為「超威星」（羅廐）主轡。

第三班1800米：「快步速」（方廐）今季在郭能胯下獲得兩Win，上賽配郭能跑第三，今次由莫雷拉接手。

第四班1200米（第一組）：「友誼至佳」（韋廐）上仗初出在周俊樂胯下跑第四，此子今次停賽，馬兒帥權落入田泰安之手。

「五邑之星」（呂廐）季內三戰均配何澤堯，上賽初見走勢跑第四。

今場轉配莫雷拉，何澤堯同場則策「帆哥兒」（方廐）。

第四班1650米（第一組）：「前進」（賀廐）前仗配潘明輝勝出，上賽同一配搭再戰不入三甲。

今場易配潘頓，潘明輝同場改策「帝豪大師」（沈廐）。

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