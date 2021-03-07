今午（7日）舉行沙田七草三泥賽事，草地用C跑道，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.72，今天將不會進行壓地。

泥地賽道則掛濕慢地牌，硬度計指數為10.58。

睇番最近2月6日田C欄五場轉彎路程賽事，一至五檔贏四場，而且分別有「星運子爵」、「手到回來」及「糖糖幸運」擺前帶到，具前速之中內檔馬可以秤先。

今戰列陣馬中，第四場「生生勝勝」四次跑田C欄獲兩亞兩季全上名，抽五檔好位可坐位望贏。

另外，尾場「勇猛神駒」兩次跑田C欄均非冠即亞，回配潘頓抽二檔有力回復表現。

雖然目前馬會掛好地牌，然而天文台預計今日將會下雨，因此場地或會臨場出現變化。

第四場「盛勢」、第五場「首飾傳奇」、第七場「閃電俠」、第九場「佳運來」及第十場「好好瑪」皆曾在變化地賽事揚威，值得加以留意。

至於三場泥地路程皆為1200米，最近2月21日三場同程，其中「文明之星」及「銀紙」從中後位置衝上贏馬，不過亦有「中華威威」及「南區寶」放頭上名，整體形勢平均。

最近一次掛濕慢地牌則在去年9月20日，當日兩場泥地1650米頭馬「眾善積福」及「雙天至尊」皆是一放絕塵贏馬。

第一場「超然」、「天賜寶」，第二場「陽明滿滿」及第八場「特駒聯盟」皆曾在濕泥賽道上掄元，上述賽駒有望憑藉場地性能，提高本身爭勝機會。

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