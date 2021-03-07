第七場三班草地1200米：「至尊高陞」上場跑同程後上不及第二，今仗（7日）改用潘頓一定跑俾你睇。

昨日（6日）開飛1.5倍超熱，5點企住1.8倍好硬淨，現時1.6倍W，1.1倍P，早飛勁到不得了，信心爆棚，潘頓騎蔡廐已变成信心保證，熱都要買。

「閃電俠」上場跑包尾後被安排上從化操練，今次賽前兩試大閘力掩鋒芒，今場休息足夠排好位兼用現時鬥志最好嘅騎師郭能，應會搏甩髀。

昨日開飛14倍，5點落到7.8倍呢下重飛，現時12倍W，3倍P，有墊底飛支持，要WP捧場。

「大雷暴」今季四戰全跑谷草1200米，除第一場入位，其餘三仗皆落第，今場練者安排跑田草未嘗晤係一件好事。

昨日開飛17倍，5點企住18倍，現時12倍W，4倍P。賽前從化試閘一放到底姿態輕鬆，今場放得出有得跑，最佳半冷。

「樂满貫」上場跑同程初入位，表現比跑谷草好，今仗捲土重來，昨日開飛27倍，5點落到17倍，現時24倍W，5.2倍P。

有些少早餐飛，今場要排最外檔會有影響，不過有賠率可兼顧一票。

提供：6至尊高陞、7閃電俠、3大雷暴、1樂满貫

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