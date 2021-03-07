蔡約翰馬房近期氣勢如虹，今午（7日）憑「平海掌星」勝出第三場二班草地1000米後，自去年12月26日憑「好眼光」及「至尊高陞」起孖後，已在田戰錄得11連勝佳績，並鞏固本身在練馬師榜領先地位。

「平海掌星」近五仗轉戰田草直路賽後表現大幅躍升，除在去年12月26日不敵「福逸」屈居亞軍外，其餘四戰皆凱旋而歸。

當中包括今次初戰第二班亦能後上一攻而破，累積季內四捷全於田草1000米，表現突出。

「平海掌星」可謂「蔗渣價錢煮出燒鵝味道」代表之一，須知這匹四歲馬周歲價僅9,000澳元（約53,688港元）。

此駒今仗贏二班賽有1,254,000元頭馬獎金，還有首勝二班賽所獲的100萬優異成績特別獎金，本身服役總獎金升到7,298,670元，為其周歲價約135倍。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派26.5及元，二重彩派66元。

第二至四名順序為「韋小寶」、「大俠士」及「激賞」。

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