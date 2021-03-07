多匹四歲賽駒均有列陣今日（7日）的沙田賽事，力求取得佳績，以提升入選今屆香港打吡大賽（2000米）的機會。

當中由羅富全訓練的「旗幟輝煌」表現未有令人失望，以大熱門身分於第九場三班草地一哩賽事掄元。

「旗幟輝煌」在賽事中雖然起步緩慢，但仍能奏凱而回，表現令鞍上人潘頓留下深刻印象。

香港打吡大賽的優先出賽馬匹名單，將於本周公佈。

羅富全希望，在今日賽前評分為77分的「旗幟輝煌」，於勝出今仗後可望趕上打吡尾班車。

而今日在尾場跑獲季軍「智慧神駒」及殿軍「倬躍錦標」或仍有機會入選打吡。

「旗幟輝煌」為2014年葉森打吡冠軍「澳大利亞」在港的首匹勝出子嗣。「旗幟輝煌」迄今從未在超逾約1600米的途程角逐。

但羅富全有信心「旗幟輝煌」有長力可以應付打吡的2000米途程。

羅富全表示：「我認為2000米途程對『旗幟輝煌』不成問題，牠出自有2400米長力的父系『澳大利亞』，如能入選打吡的話，希望牠跑2000米的途程能應付裕如。」

「旗幟輝煌」來港前在英國曾在巴富及新市場均勝出1600米，其後便運往香港上陣。

曾於2019年憑「添滿意」摘下香港打吡桂冠的羅富全，對「旗幟輝煌」採取循序漸進的手法，並未有讓馬兒出爭四歲馬經典賽事系列，主要先讓牠適應環境。

羅富全說：「牠在港首次試閘時有點兒搶口，因此我讓牠一步一步來。」

「我安排牠在港首兩次上陣均跑1400米途程，到今日才增程角逐1600米賽事，我會給予馬兒充分的時間。」

「即使牠未能入選打吡，我亦只抱平常心看待。但如牠能入選，我們會讓牠上陣。」

「今仗牠再次起步緩慢，之後居內欄競跑，雖然節省腳程，但卻有被困的可能，然而，馬兒最終亦能以出色的姿態取勝。」

談及「旗幟輝煌」的表現時騎師潘頓則說：「這是一次優異的演出，因牠在閘內曾四足滯立。」

「由於早段步速不慢，因此我有機會切入內叠沿欄競跑，之後對手收慢步速，令我曾一度擔心有機會受困，但直路初領放馬加速拋離，拉散了馬群，令我得以有機會望空。」

潘頓相信，以「旗幟輝煌」的血統，加上早段較為放鬆的姿態，令馬兒會適合在打吡角逐。

他續說：「我相信牠可以應付打吡的途程，牠沿途跑來相當放鬆，令牠得以在末段能以勁勢衝刺。」

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