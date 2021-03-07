今天（7日）沙田日賽第四場第五班1400米賽事，稱得上是全日最混亂的一組，14駒角逐場合中，最冷一匹獨贏亦不超過40倍，而大熱「得賞」（葉楚航馬房）亦有4.7倍，可惜此駒直路上「塞車」三甲不入。

頭馬由老牌處女馬「都市神話」取得，這一匹曾被練馬師容天鵬形容為失運馬的七歲賽駒，之前跑過31場獲10次亞軍，是另一匹老馬「旅遊拿督」（高伯新馬房），有名的「二奶王」。

不過今場「都市神話」在即將停賽三日的周俊樂胯下，終於打破悶局，取得服役五季以來首場頭馬。

「都市神話」此仗留前鬥後，直路上遇着內欄打困籠，幾匹主要對手被封去路，本身得以從外欄長驅直進。爆出8.1倍半冷Win。

第四場單Win及組合獨贏A2分別派81.5元及25.5元，二重彩派825元。

跑獲第二至四名馬匹為「種福者」、「晴朗拍檔」與「生生勝勝」。

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