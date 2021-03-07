四歲馬系列尾關打吡大賽定於3月21日星期日，在田草2000米跑道上演，總獎金2,400萬元。

第三階段亦即最後一輪報名將於明早（8日）10時截止，一般預計將無馬匹到時加入報名。

今午（7日）田戰最尾第十場二班1800米，共有七匹報名馬爭分進軍打吡，當中無一勝出，表現最叻及次叻分別為「智慧神駒」跑第三及「倬躍錦標」跑第四。

此兩駒賽前分別評83及87分，賽後將獲酌量加分，有機會攜手晉身打吡。

至於今午贏第九場三班1600米開齋的「旗幟輝煌」亦有報名打吡，本身今仗贏亞軍半個馬位，估計評分將由原本77分被提升至84分左右，也有可能獲得今年打吡門券。

連同一眾評分較高（103至85分）的報名馬，如「達心星」、「勁搏」、「健康愉快」、「包裝永勝」、「飛輪閃耀」、「幸運快車」、「將王」、「錶之未來」、「勇戰神駒」、「恭喜發才」、「銀馳」、「幸福老撾」、「包裝永旺」等，本年度打吡賽駒陣容已有基本輪廓。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199