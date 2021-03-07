近期馬圈熱話一定是郭能因為一宗研訊時的行為，令他觸及賽事規例第14（2）條。

條文指出，假如馬會董事局裁定牌照持有人的行為，已令其不宜繼續持有獲發的牌照時，他們可撤銷或暫停該牌照，不論有關的行為是否與賽馬有關亦然。

在此事上外界傳出不少版本，直指當日郭能在研訊中態度差劣而得罪高層，究竟當時發生甚麼事呢？

但四處打聽之下，當日郭能應沒有用甚麼粗言穢語，若然如此，如果只是態度問題就令佢被吊銷牌照，確實匪夷所思。

此事在騎師圈中亦竊竊私語，情況猶如白色恐怖，隨時講錯嘢即冇牌。

說老實，如馬會真的如此注重行為，那麼有兼職人士威嚇同行，馬會依然發牌給那人在馬場工作，這是甚麼情況？標準上又是否雙重標準？

郭能在港搵食似乎已進入倒數階段，希望他可吉人天相，用努力及行動拯救自己。

撰文：關志彬

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