「皇龍」系陣營掌舵人區啟光，繼2月6日「皇龍司令」（徐廐）在田泥賽事開齋後，相隔一個月再憑「皇龍福將」揚威沙田馬場。

「皇龍福將」馬主區啟光說：「我購入『皇龍福將』可算是機緣巧合。」

「當初羅富全向我推薦了幾匹馬仔，我見『皇龍福將』在外地試閘的錄影帶，馬兒大漏閘仍可奮力後追甚多取勝，我覺得這匹馬仔鬥心很強，因此便揀了牠。」

「『皇龍福將』只得三歲，上場在港初出後追甚多，表現不錯。」

「今場再出，沿途被『牛精麒麟』頂住，我都很擔心，好彩可以順利取勝」」

「牠今場贏沙田1200米，我希望牠繼續進步，將來可以跑長一點，希望可以跑到1400米及1600米。」

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