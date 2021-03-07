華籍練馬師沈集成今季成績理想，目前亦躋身在練馬師榜頭五位之內，沈廐近三次賽日贏四Win，而今戰（7日）食尾糊之餘更包辦馬房連贏，手風順到不得了。

對於今期頭馬「勇猛神駒」，練者指出賽前找潘頓策騎亦經過一番波折。

沈集成說：「賽前我留意到同場的『足金好球』升班上陣，潘頓應該造不到磅策騎該駒，所以我一早找他替『勇猛神駒』效力，原本騎者都想推庄，但幾經遊說下，最終都肯捱義氣策騎。」

「我認為『勇猛神駒』上仗在周俊樂胯下早段跟得太前，今仗潘頓則把馬兒留在最舒服的位置競跑，發揮相當出色。」

「賽前我也告知馬主余潤興，今仗馬兒有一定機會取勝，幸好沒有讓他失望。」

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