綽號「逆流大叔」的郭能近期成為馬圈焦點，須知他在2月3日跑馬地賽事一次董事研訊時的行為，觸及賽事規例第14（2）條，隨時危及其在港策騎生涯。

今日郭能刑滿復出，表現並無因此受影響，似乎更激勵騎者在陣上爭取好表現。

今午（7日）田戰第一場五班泥地1200米，郭能夥拍文家良馬房「紅海福星」先拔頭籌，開場即爆39倍大冷門贏馬。

「紅海福星」在港六戰全數跑雙位數名次，不過今仗初跑泥地隨即試出彩虹，成功一放絕塵輕鬆掄元。

文家良在今期派出六駒上陣，其中三駒由郭能執韁，除了「紅海福星」以外，亦有第四場「種福者」及第六場「歡樂小子」。

文家良與郭能繼今年11月1日田戰「電子群星」後，相隔超過四個月再度攜手揚威凱旋門。

第一場單Win及組合獨贏A3分別派394.5及25.5元，二重彩派3,232元。

第二至四名順序「一路順風」、「慣勝積極」及「醒目再臨」。

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