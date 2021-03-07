第四場五班1400米：「都市神話」近兩仗跑同程都入位，今次（7日）小休後再跑同程。

昨日（6日）開飛10倍，5點輕輕落到9倍，現時則有11倍W，3.6倍P。

有墊底飛但略嫌唔夠勁，如臨場有飛落要跟。

「喜多樂」今季暫時六戰全敗，跑唔番上季水準。今仗又係小休一個月再上陣跑贏馬路程配薛恩。

昨日開飛26倍，5點落到22倍，現時18倍W，4.3倍P。

有些少早餐飛，今場用呢位騎師有呢個賠率係啱數，此場冷門。

「盛勢」上場轉賀廐初出跑田草1200米明顯係熱身，今仗跑番首本路程田草1400米應係波。

昨日開飛13倍，5點落到9倍。現時再落到6.8倍W，2.5倍P。

早餐飛到位，今場排到好位有利取勝，WP捧場。

「種福者」近三仗轉跑谷草短途成績唔錯，今仗重跑田草用郭能有冷味。

昨日開飛15倍，5點回上19倍，現時10倍W，3.2倍P。

有啲早飛，騎師必有鬥志，有得騎必盡跑，此場最佳冷馬。

提供：1都市神話、3喜多樂、11盛勢、9種福者

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