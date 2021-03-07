現時居於練馬師榜末的鄭廐，近年護級已成為馬房常態，慶幸近兩次日賽均取得頭馬進賬，為下半季努力注入強心針。

鄭俊偉於上次（2月28日）日賽）憑冷門「好大大」勝出今季第三場頭馬，今期（7日）練者安排半同主馬「再大大」出擊又試得手，贏出第二場四班泥地1200米。

這位本地練馬師自製一口跨星期同主同廐孖寶，取得個人季內暫時代表作，且增至有四場頭馬，全於沙田賽事勝出。

四歲紐國自購馬「再大大」馬主張寶倫，為上周日（2月28日）贏馬的「好大大」之其中一位馬主，前駒在港跑至第11仗終打開勝門。

鄭俊偉說：「由於莫雷拉停賽，『再大大』才配蔡明紹。」

「此馬上場輸在對手太強，今場在第四班跑有利，加上本身年輕質新，贏來可算合理。」

「『再大大』轉入我馬房前曾心律不正，但問題不大，再出將升上第三班跑，要睇對手及形勢。」

「馬兒本身很忠心，里程未盡，希望牠可繼續進步，下次在三班賽繼續交出好成績。」

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至於跑獲第二至四名馬匹依次為「駿皇星」、「淺草飛」與「豐彩華庭」。

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