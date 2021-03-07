今天賽馬日（7日）華倉連場出擊得手，十場賽事有七個華籍馬房贏馬，其中羅富全整日共勝出「皇龍福將」及「旗幟輝煌」兩駒起孖。

沈集成則於尾場憑「勇猛神駒」及「快益善」串馬房Q，外籍馬房只得蔡約翰及希斯各贏一場。

除了羅富全起孖、沈集成開出同馬房連贏位之外，華籍練馬師尚有文家良、容天鵬、鄭俊偉、葉楚航及呂健威各取一Win。

葉楚航夾潘頓繼剛周三（3日）合作「老表醒」大熱倒灶後，今日兩匹合作馬3.4倍「開心一號」及4.7 倍「得賞」亦難逃同一命運，兩駒WP合共輸掉馬迷1,675萬。

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