鄭俊偉練馬一向有心機，尤其對傷患馬特別照顧有加，好似上周日（2月28日）爆23倍冷Win的「好大大」，馬兒因腳患曾缺陣一年。

鄭俊偉成功搞番好並且重響勝鼓，馬主張寶倫當然開心。

張寶倫相當支持鄭俊偉，季初將另一駒「再大大」轉埋去鄭廐，期待好事成雙。

「再大大」轉倉後跑過三次，上場扳到莫雷拉跑泥地1200米得第三，頭二馬「好玩福星」、「多多寶驥」再出非冠即亞，證明已搵啱出路。

今期（7日）雷神停賽，此駒由蔡明紹接手跑第二場泥地1200米，有機會令馬主張生一星期內第二度拉頭馬。

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