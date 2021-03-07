剛次谷草夜賽（3日）豪奪五Win的潘頓，於今期沙田日馬（7日）表現相對較淡靜，在頭五場賽事策騎四匹座騎均無一入三甲。

然而在賽事下半場展開之後，潘頓即交到貨，於第六場第四班1400米草地賽，接手希斯馬房「無心睡眠」，人馬首度合作即擦出火花。

五歲馬「無心睡眠」為前大摩馬房舊部，今季轉由希斯訓練，頭四仗演出平平無奇，直至今仗降回第四班作賽，即以輕鬆姿態取得轉倉後第一Win。

潘頓策騎「無心睡眠」不慌不忙，一直留守內叠位置，待最後50米左右搵到空位即如箭脫弦，贏來十分驚險。

「無心睡眠」今場取勝後，一班哥迷馬主即場大唱幾句哥哥張國榮名曲。

馬主之一楊毅說：「『無心睡眠』近期狀態勇銳，今場降四班有利，近兩場均輸在外檔不利，今場排五檔形勢有利，馬兒專登等潘頓今場可以騎才出賽。」

「沿途『無心睡眠』塞車，遲遲未能望空，我們睇得十分緊張，好彩潘頓發揮一流，順利取勝。」

希斯說：「『無心睡眠』今場重戴綁脷帶有利發揮，其實馬兒今場際遇非常不利，好彩潘頓臨危不亂，發揮出色。」

第六場單Win及組合獨贏A1分別派42.5元及21元，二重彩派775元。

跑獲第二至四名依次為「金莊令」、「霹靂狂龍」與「雄龍」。

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