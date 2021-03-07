意大利賽駒來港服役數量向來不多，上季就有自購馬「場場精綵」（東廐）在三班田草1200米，打響在港出賽頭炮。

今午（7日）在沙田馬場舉行十場泥草混合賽，希斯馬房四歲意大利自購馬「青工精神」在港初出配薛恩，出戰第七場三班田草1200米。

「青工精神」父系Sakhee’s Secret為2007年一級賽七月盃（三歲馬1200米）冠軍，其蹄下敗將包括另一知名種馬Dutch Art（在港此系子嗣包括應屆打吡季軍「幸福笑容」）。

Sakhee’s Secret在港子嗣性能相當廣泛，既有「連利之星」（已退役）及「健快聯盟」等中距離好手，亦有「特務飛龍」（已退役）在1000米及1200米累積五捷。

「青工精神」母系Saluggia已有四匹子嗣交出頭馬，其中以前駒成就最高，為2019年表列賽Criterium Di Pisa冠軍及三級賽柏士錦標亞軍。

「青工精神」來港後試閘四次，當中以1月29日出試1200米泥閘，直路在波健士力策下，迫近在上次（2月28日）日賽輕勝的灰馬「銀馳」（蔡廐）入Ｑ，走勢有水準。

「青工精神」初出跑1200米屬射程範圍，加上同場對手不算太強，這匹四歲意大利自購馬有望跑獲佳績。

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