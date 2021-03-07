當紅華將潘明輝從2月至今共跑過三匹1檔馬，當中分別有「三生好運」和「鴻運飛鷹」報捷，勝出率逾七成。

是日（7日）他在沙田馬場有兩匹座騎皆排1檔，包括第四場「盛勢」和第八場「高友之星」，各具捧場價值。

第四場五班1400米草地「盛勢」至今六捷，同程佔其五，路有專長。

上次轉賀廐初出跑田草1200米受阻輸近，隔一周打王牌匆出重遊勝路，贏馬機會樂觀。

第八場三班1200米泥地「高友之星」，在港暫獲一冠一季均於同程。

上仗跑盲門田草敗不足據，如今回師泥地短途抽1檔起步，是時候重拾勝軌。

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