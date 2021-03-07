馬主羅文燦過往個人養過三匹馬，其中「歡樂財星」（已退役）曾與呂健威合作過，更喺04年12月贏過馬。

事隔16年後，上季羅生同一班好友組成襌勝賽馬團體，包括「得力寶駒」馬主王志達在內，佢哋一齊養有團體馬「襌勝寶駒」同樣養喺呂廐，與練者重新合作。

「襌勝寶駒」上季兩勝新馬賽，今季插入第三班跑過四次，曾於田草1400米入Q。

11月跑完被安排閹割，跟住運上從化叉足電。

今次（7日）作小休四個月後復出跑第七場1200米，賽前贏過課田草大閘，已完全準備好重新出發。

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