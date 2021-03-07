郭能因上月三日賽事研訊時的行為違規，將被牌委會召見有關牌照問題，前途未卜的他，今日（7日）停賽期滿復出即爭取表現。

騎者於頭場第五班泥地1200米策文家良馬房「紅海福星」一放到底，爆出39倍冷Win，是個人繼2019年6月「駿王」（已退役）爆63倍大冷獨贏之後，近兩季最冷一匹頭馬。

外號有香港馬壇逆流大叔稱號之郭能，禮拜三谷草夜馬暫卜定三匹座騎，分別是丁冠豪馬房的「比超」、「財來有方」，以及姚本輝馬房「綫路豪傑」。

雖然這三駒中非牌面馬，但郭能已習慣於逆境中打拼，畢竟今日其所勝出之「紅海福星」，未跑之前亦是一匹下風馬。

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