第八場三班泥地1200米：「好玩福星」前仗喺四班輕鬆贏同程，上場升班略嫌騎師老定得滯後上不及第二。

今仗（7日）原裝配搭再跑同程應要補飛，昨日（6日）開飛1.7倍重飛，5點企住1.8倍硬淨，現時1.7倍W，1.2倍P，睇飛話你知今場可補中咁話，做膽啦！

「高友之星」大前仗贏同程，升班後跑兩場都近，今仗重跑贏馬路程排到好位有利跑法。

昨日開飛16倍，5點輕輕落到12倍，現時8.3倍W，2.3倍P。有墊底飛，今場會有三甲。

「獎金大王」上場跑同程早段耗力多咗，令到末段力弱得第四，吸收過一場經驗後，今仗再跑同程應會更好。

昨日開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時14倍W，3.6倍P。睇飛有三甲。

「悦跑得」上場跑同程入Q表現合格，今仗再跑同程配馬雅，昨日開飛18倍，5點企住17倍，現時21倍W，4.2倍P。

有些少早飛，睇吓呢位新騎師跑泥地走位掂晤掂嘞？買三、四重彩要預埋。

提供：5好玩福星、7高友之星、11獎金大王、3悦跑得

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