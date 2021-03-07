第五場四班1200米：「皇龍福將」上場季內初出跑同程有飛14倍，但可惜排最外檔起步焗留到最後跑，最後以全場最快衝個第八名走晒光，如果騎者肉緊些少一定可以入位。

今次（7日）再跑同程改用田泰安應唔係講笑，昨日（6日）開飛13倍，5點輕輕落到10倍，現時進一步落到5.2倍W，1.8倍P。

早餐飛到晒位，明顯係信心飛，今場可以掃哂，齋W捧場。

「齊齊友福」近兩仗跑同程有W有P，算係呢個馬房較為穩定其中一匹，今仗再跑同程重配贏馬拍檔賀銘年。

昨日開飛8.8倍，5點輕輕落到7.7倍，現時8.1倍W，2.7倍P。

有墊底飛，不過今場要負頂磅，位望較大。

「醒旺財」上場跑同程閘前落重飛僅敗，今仗再戰同程轉用周俊樂减七磅應想收復前失。

昨日開飛5.3倍，5點回上7.5倍，現時8.1倍W，2.7倍P。

早飛有但唔勁，可能因今場要排最外檔起步有關，不過如果騎師今場能做好留放，藉住輕磅有力一鬥。

「十二馬」上場贏同程點到即止，勝後狀態更進一步，今場原裝配搭再跑同程。

昨日開飛3.4倍大熱，5點落到2.9倍，現時3倍W，1.2倍P。

早飛好重，反映好有信心連捷，但今場要負頂磅，如太熱就唔抵買，但論馬應在前列。

提供：4皇龍福將、2齊齊友福、9醒旺財、1十二馬

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