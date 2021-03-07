第十場二班草地1800米：「柏林探戈」係今季其中一匹名氣自購馬，經頭兩仗熱身後，上場轉跑谷草1650米，終見腳影。

今仗跑1800米更合適，昨日開飛12倍算有飛，5點輕輕落到9.6倍，現時10倍W，3.2倍P。

明顯有早餐飛，睇飛今場有嘢睇，可買WP。

「智慧神駒」增程跑1800米晤係無矢放的，昨日開飛12倍，5點落到8.3倍，呢吓幾多飛，現時回上12倍W，4.1倍P。

有早飛支持，今仗排位好可輕鬆自放，絕對有力爆半冷。

「快益善」今季兩戰同程1W1Q，上場跑2000米留得太後落敗不足為據。今仗回師1800米應會有番嘢睇。

昨日開飛10倍，5點回上14倍，現時15倍W，2.9倍P。有早飛，位置飛好勁，睇飛今場冇W有P，要預佢一票。

「好好瑪」降呢跑二班賽一定有優勢，昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時13倍W，4.6倍P。墊底飛好硬淨，如今場跑得番8成都有權贏哂。

提供：5柏林探戈、11智慧神駒、8快益善、2好好瑪

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