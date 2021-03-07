第二場四班1200米泥地：「陽明滿滿」上場跑同程第三表現不過不失，今仗再跑應會更好。

昨日（6日）開飛7倍，5點落到6倍，現時企住6.5倍W，1.7倍P。

有早餐飛支持，同程話哂3W，今場贏位兼投。

「金元寶馬」季內頭三仗跑田草1400米全入位，可能博得太盡，打後兩仗失準。

馬房安排一星期小休再操，今仗雖初跑泥地，但賽前試閘有追勢，似呢場係目標。

昨日開飛12倍，5點輕輕落到9倍，現時落到7.7倍W，3.1倍P。

早飛重，今場跑泥地博大家唔信，晤係點多幾蚊呀，可以掃哂。

「駿皇星」今季五戰毫無表現全敗共減咗8分，今仗初跑泥地最短途，賽前泥閘有前有後已凖備就緒。

昨日開飛6.6倍，5點企住6.7倍，現時5倍W，2倍P。

早飛相當多估晤到，今仗有運排到1檔好跑要兼顧。

「淺草飛」上場落四班跑草地短途熱身，今仗跑返上名路程1200米泥地應到位。

昨日開飛10倍，5點落到8.2倍，現時7倍W，2.3倍P。早飛浸浸落似樣，要預埋呢匹。

提供：5金元寶馬、2陽明滿滿、8駿皇星、1淺草飛

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