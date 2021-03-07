馬圈流傳一個詞語，叫做「第14位騎師」，意思係每場14匹參賽馬，總會有一位騎師策騎一匹賽績差、似減分、路程冇根據嘅99倍大冷門，機會係點，大家都估到。

近季「第14位騎師」有湯智傑同吳嘉晉，兩人之後掛靴轉戰幕後，今季有幾位華將形勢更惡劣，其中包括黃皓楠同黃俊苦戰超過半季仍未開齋。

黎海榮上期（3日）先至贏得季內第二場頭馬，巫顯東處境稍好有三Win，惟對上一次贏馬已是舊年12月初。

莫講贏馬，呢四位騎師有時連上陣機會都冇，今日（7日）第十場二班1800米，咁啱有多匹輕磅馬出賽，令佢四位有機會跑場高班賽，情況相當難得。

撰文：林湛穎

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