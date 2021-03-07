第九場三班草地1600米：「真勝者」上場初跑同程第三可收貨，如非早段留得太後，應可追得切。

今場（7日）再來排到好位會好跑，昨日（6日）開飛4.4倍，5點輕輕落到3.9倍，現時3.6倍W，1.2倍P。早飛算勁，今場應可克服三班，WP捧場。

「精準快車」上場跑同程又再入位，今仗繼續跑改用賀銘年威力有增無減。

昨日開飛13倍，5點落到10倍，現時10倍W，3.2倍P。早飛唔多，始終係失準馬，不過今場都可預佢一票。

「旗幟輝煌」上場於田草1400米後上不及第二，今仗練者安排增程跑1600米會更合適。

昨日開飛2.3倍重飛，5點企住2.5倍，現時2.5倍W，1.4倍P。信心飛好夠，不過都係嗰句，太熱就唔抵買！

「連連行運」負輕磅有利，昨日開飛26倍，5點稍落到19倍，現時18倍W，4.6倍P。

有些少墊底飛，如騎師今場發揮得好，入位不難。

提供：10真勝者、7精準快車、12連連行運、1旗幟輝煌

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199