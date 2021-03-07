早前有東廐「愛馬劍」服役跑至第38仗終力拼出頭，在泥地一哩初嘗勝利滋味，今天（7日）的沙田日馬賽事，輪到另一老牌處女馬「都市神話」坐正。

來自容天鵬馬房之「都市神話」，今戰賽前跑過31仗均未曾獲勝，期間10次獲亞軍，今仗由季內一直主理策騎的周俊樂力拼出頭，可算守得雲開。

容天鵬說：「『都市神話』在港跑了32次，今場終於打開勝利之門，對於馬主及我們整個馬房團體，都是一個鼓勵。」

「其實『都市神話』並非沒有能力及鬥心，否則也不會跑到10次亞軍，牠的質素其實不錯，馬性也很忠心準繩，只可惜陣上常遇不利形勢，有時因塞車或檔位不利，仍與頭馬擦身而過，輸在運氣不好。」

「此馬過往都由不少大師傅如莫雷拉，潘頓及梁家俊等騎過，可惜都因陣上欠運，而未能取勝。」

「今場配見習生周俊樂，樂仔有七磅可減，甚有優勢，而他在陣上發力點亦拿揑得好，搵位時很冷靜，值得一讚。」

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