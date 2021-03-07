新一年想減少是非、小人困擾？

想擺脫小人困擾，便要從流年的風水佈局著手，今年的「三碧是非星」位於西南方位，其五行屬性為木，主宰是非、官非、小人及爭鬥。

化解方法很簡單，只需在家中、辦公室或商店的西南位置，擺放紅色或粉紅色物品化解，例如紅包、紅色地氈、揮春或粉紅色毛公仔。

同時亦要避免在西南位置種植物（ 不論是水種或是泥種植物），以免催旺「三碧是非星」之木氣，導致是非纏身。

儘管備受小人困擾，亦無須過份介懷，因為只有處處不如你之人，才會花時間及心機在你身上。

各方面優秀之人，只會繼續善用自己的時間，讓人生變得更好。

今期（7日）財位位於東北，可以以三區來劃分，港島區的北角及太古城；九龍區的鑽石山及彩虹；新界區的大埔均屬該區財位；幸運顏色為青色、綠色、黑色、藍色及灰色。

第四場五班1400米「得賞」，前仗在潘頓胯下一直受阻，幾乎沒有跑過。

上仗換上蘇銘倫上陣，發揮亦不錯，只落後頭馬一個多馬位跑第四。

今場回配潘頓，賽前操練積極，人馬合作早有默契，不妨多加留意。

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