今日（7日）田戰頭場五班1200米，要博降班的「開心一號」，上仗跑四班同程閘前落飛甚多，但起步失機最後得第四，證明本身的泥地性能甚佳。

奇就奇在賽後竟獲減兩分，首度跑五班賽可開勝門。

另外要揀埋此程獨沽一味的「超然」，這匹在第四班長期接近之馬今場角逐五班賽，配陳嘉熙減七磅上陣，排外檔起步留前鬥後，有力一展所長。

尾場二班1800米，雖然看似為爭取打吡入場券馬匹而設，但一些舊馬亦不能睇小。

其中，沈廐「勇猛神駒」今季從未排內檔影響成績，至於同廐「快益善」跑此程有一半上名率，比上仗2000米更合，機會不差。

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