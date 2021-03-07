今期沙田日馬（7日）編排三場泥地賽，均跑短途，第八場上演的第三班1200米，為今日最後一組泥地賽事。

賽前一面倒大熱「好玩福星」（沈集成馬房）起步慢一慢，最後被輕磅馬「獎金大王」（葉楚航馬房）走甩，力追不及，只保一席Q腳。

騎師潘頓連續兩場策全熱門「至尊高陞」（蔡約翰馬房）及「好玩福星」均搏輸，前駒獨贏賠率2.1倍，後者1.9倍，兩駒合計共輸Win飛2,609萬元。

第八場頭馬「獎金大王」一放迄終，此駒臨場着啡格落重飛得手，鞍上人賀銘年成為今期賽事起孖第一人，暫時在騎師王領先。

「獎金大王」首勝泥地賽，據知今天是馬主陳志強的太太的正日生日，這場頭馬正好為馬主太太賀壽。

第八場單Win及組合獨贏A2分別派66.5元及24.5元，二重彩派219元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「文明之星」及「特駒聯盟」。

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