第六場四班草地1400米：「雄龍」今季跑田草1200米獲2W3P表現超準，上場後上不及落第，今次（7日）被練者安排增程跑田草1400米係正路部署。

昨日（6日）開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時10倍W，2.8倍P，有墊底飛，1W3P晤好走雞。

「極爽」上場初跑同程雖然落第但跑得晤錯，試馬味十足。

今仗再跑同程轉用波健士排到1檔有利前領跑法，昨日開飛19倍，5點輕輕落到17倍，現時落到15倍W，4倍P。

早飛到位明顯，今場形勢對呢匹馬有利，一定要兼顧。

「無心睡眠」上場喺第三班跑同程後上第九名有走勢，今仗落到第四班跑同程強配潘頓應想交代。

昨日開飛4.7倍，5點企住4.9倍，現時3.5倍W，2倍P。

有早餐飛，賽前試多課閘先跑呢場，心意表露無遺，票數勁啲就仲穩陣。

「金像非凡」上場初跑同程第五，騎師漫不經意好輕鬆，今仗再跑同程轉用田泰安應會肉緊啲。

昨日開飛6.6倍有飛，5點企住6.5倍，現時5.2倍W，2.1倍P，有早飛，如臨場再熱啲就似樣。

提供：2無心睡眠、3雄龍、4極爽、8金像非凡

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