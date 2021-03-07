第三場二班1000米：「韋小寶」上場跑田草1200米力迫「福逸」僅敗，今仗重跑贏馬路程應可交代。

昨日（6日）開飛3.4倍，5點落到2.5倍呢下重飛，現時2.5倍W，1倍P。早飛勁，贏得。

「平海掌星」今季被發現原來係田草1000米專家，四戰3W1P，小休個半月今仗再跑同程。

昨日開飛1.7倍，5點輕輕回上2倍，現時2.3倍W，1.2倍P。

早飛勁到爆，好有信心，但好似熱得有點過份，呢棵大樹有點危！

「勝利威龍」暫時今季表現明顯不及上季，但上場跑泥有返追勢，今仗轉跑田草1000米，希望俾到新鮮感匹馬會跑返水準。

昨日開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時10倍W，2.5倍P。有墊底飛支持，今場會有冷位。

「英之星」上年年尾跑完，直到今仗再上陣，早課齊狀態到位。

昨日開飛15倍，5點回上25倍，現時落返18倍W，3.9倍P。有些少早飛支持，此馬有級數，今仗要預佢一票。

提供：1韋小寶、4勝利威龍、2英之星、5平海掌星

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