第一場五班1200米泥地：「慣勝積極」今季只跑兩仗體力佔優，上場跑谷草1000米後上第五唔錯，今仗轉跑曾入位泥地1200米。

昨日（6日）開飛13倍，5點輕輕落到10倍，現時8.9倍W，2.7倍P，有墊底飛，此場最佳半冷。

「陽明秋秋」近三仗跑谷草1200米都能入位，今仗轉跑泥地，八歲老馬初次跑泥地可能會有新鮮感。

昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時13倍W，2.9倍P。又係有墊底飛支持，如跑草地就無現時呢個賠率，今場抵買。

「中華精神」上場跑同程第五表現唔錯，今仗再跑用周俊樂減磅應可會跑得更接近。

昨日開飛8.5倍，5點企住8.4倍，現時9.6倍W，2.7倍P。有早飛支持，睇飛今場有三甲。

「一路順風」今季六戰草地，今仗重跑贏馬路程應到時候，昨日開飛2.9倍，5點回上3.9倍，現時3.3倍W，1.5倍P。早飛相當勁，反映有信心攻堅。

提供：5慣勝積極、8陽明秋秋、10中華精神、1一路順風

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