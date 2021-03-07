今天（7日）尾場的第二班1800米草地賽，焦點集中在一群四歲參戰馬身上，因牠們都已報爭本年度的打吡大賽，力爭入場券。

最終包括以「足金好球」（丁冠豪馬房）為首在內，這一場高班中長途賽事，四歲馬中僅「智慧神駒」（苗禮德馬房）、「倬躍錦標」（希斯馬房）表現較佳，跑得第三、四名，其餘全軍覆沒，換言之今場大熱門「足金好球」搶分任務以失敗告終。

沈集成馬房則以一對五及六歲馬出擊成功，「勇猛神駒」與廐友「快益善」在同程均曾累積頭馬，結果雙雙在此場交出水準，包辦馬房Q。

贏馬之「勇猛神駒」同時助鞍上人潘頓連中三元，騎者繼剛周三（7日）以五Win封王之後，冧莊騎師王彩池。

潘頓趁宿敵莫雷拉停賽兩日期間，一口氣取得八捷，目前頭馬雖仍與雷神有段距離，但本身亦拋開排名第三的田泰安有32Win之多。

第十場單Win及組合獨贏A2分別派58元及30元，二重彩派707元。

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