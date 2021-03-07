在2021年2月28日，沙田馬場有三名男子涉嫌非法收受外圍賭注被警方拘捕，三人年齡介乎43至44歲之間。

消息指，被捕三人涉嫌偷三至四秒的賽馬轉播時差，向非法莊家投注「走地馬」，箇中案情十分吊詭。

據警方表示，他們三人單在2月的非法投注額便高達960萬。

此金額相等於現時澳門兩到三個賽日的總投注額，但離奇在他們身上，卻只搜出2.2萬港元現金。

再者，馬會一向致力打擊非法外圍，然而今次馬會極低調地處理，連官網亦沒有刊出任何新聞稿，案情只由警方單方面作公佈，情況亦令人感到意外。

另一奇怪的地方，是現時疫情下馬場質施閉門作賽，只得馬會會員、馬主、馬會工作人員及傳媒可以入場，那到底涉案三人是如何進入馬場？他們又是何方神聖呢？

資深評馬人陳華棟表示：「我不知道他們是否馬會會員，但現時只有馬主及馬會會員可持來賓牌入會員席，若果他們當中有人是馬會會員，後果便十分嚴重。」

至於「走地馬」，是否如警方所述般容易贏錢？他們實際又是如何操作的呢？

職業賭徒Andy解釋：「其實他們三人在現場，是為了賺取現場跑馬過程與海外轉播之間的時差去賭錢。」

「因為他們肯定會較看網上或電視轉播的莊家快數秒知道賽事進程，例如馬匹出閘、取位、受阻等情況，他們都最早知道，從而再『走地』作即場投注，做到更有把握贏錢。」

不過Andy和陳華棟均認為，他們的做法不見得會更易贏錢。

Andy表示：「『走地馬』的風險很高，因為一般外圍莊家，要求賭客將『走地』的本金提升至1.2至1.3倍，再者就如足球一樣難以預測，即使馬匹轉入直路前守住有利位置，亦不代表最後順利勝出。」

陳華棟謂：「外圍莊家在賽事去到直路前，會提供一段時間讓賭客即場投注，若過了該段時間便不會再受注，玩法便是先抽取20%本金，不論輸錢都已先抽取提成，換言之他們只會賺更多。」

一般三至四秒時間，馬匹大概只跑了50至60米，從開閘起計算，只可大概知道賽事的領放馬，是否真如想像中着數？但若然不着數，為何三人要鋌而走險入場收受外圍？

據外圍「艇仔」Mike表示，即使不如警方的說法「容易贏錢」，卻有兩個情況做到幾乎必贏。

Mike說：「小部份莊家在賽事完結前都仍然會受注，如果賭客上網夠快，把握到馬匹實際過終點後的幾秒時間下注，便可以做到必贏，因為是按照賽果去下注。」

「另外，如果有馬出閘或陣上有意外，例如墮馬、慢閘等，只要馬會不退票，賭客只要上網即場進行對賭，便能通殺所有注碼。」

「例如今季谷草曾有『樂滿貫』閘前不斷有人追捧至不足3倍開跑，但起步脫腳致敗，外國賭客不知道馬匹出閘有意外，『走地盤』仍一堆人下注，非法外圍便可殺清投注該駒的注碼。」

然而要完成偷時差賭馬，必須使用假IP位置，因為香港有境外博彩條例，外國不少賭博網站均禁止香港IP登入，而且電腦和網速要非常快，才能「呃」到幾秒時差完成所有交易程序，並非輕易做到。

這類對賭平台並非新鮮事，受注項目種類亦五花八門，例如英國betfair網站，會吸引賭客進行「對賭」，即想投注某馬匹的賭客，由其他不看好馬匹的賭客受注，網站則藉收取手續費獲利。

此網站早期更有受注香港賽事，不過經有關方面跟進處理後，該網站已沒有再接受香港賽事的對賭。

一些體育博彩網站，亦有開出香港賽事的固定賠率，即投注人士在下注一刻，已確認派彩的賠率，與足智彩及騎師王的派彩方法一樣，有別於投注香港賽馬要到截注一刻，才知受注賠率。

不過玩法即使看似吸引，但光顧海外莊家存在許多風險，除了本身屬違法行為，莊家亦有機會被煲爆。

若果賭客贏大錢，他們很有可能因賠不起錢或直接不賠錢，從而「人間蒸發」走數，加上他們使用海外IP，香港根本無法追查，走數十分常見。

現時馬會設有大額投注回扣，只要每注落敗額達10,000元或以上，就會有10%至12%的回扣額。

加上誠信度高，不論投注贏多少錢，馬會都會照賠足，根本毋須投注外圍。

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