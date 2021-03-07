灰毛馬雖然佔在港整體戰馬比例不多，不過近期牠們卻屢屢成為馬場上的主角。

今次（7日）在沙田馬場跑馬，呂健威馬房四歲灰馬「禪勝寶駒」閹後復出，結果在何澤堯胯下後上一網打盡，勝出第七場三班草地1200米。

「禪勝寶駒」今季在三班起步，出賽四次僅獲一亞，表現未如預期。

上仗這匹美國馬角逐田草1400米落敗後，此駒被安排接受閹割手術，結果馬房決定正確，幫助此駒征服三班。

近五期賽事皆有灰毛馬凱旋而歸，包括「銀紙」（2月21日）、「競技勇士」（2月24日）、「銀馳」（2月28日）、「童話」（3月3日）以及「禪勝寶駒」（3月7日）。

呂健威說：「『禪勝寶駒』早前走來不集中，因此我便安排牠做閹割手術，之後再運往從化休息及接受訓練。」

「馬兒閹後體重下降，這是正常現象。」

「馬兒已有一段時間沒有上陣，因此牠今場充滿新鮮感，充滿競賽意慾。」

今場加了防沙眼罩，是希望馬兒不要太八卦，集中精神去競賽。」

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