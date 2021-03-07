今午（7日）田戰第二場四班1200米泥地形勢混亂，一於博隻「淺草飛」，話晒於三班同程入過Q。

上場降戰第四班沿途三疊遊馬河，賽績唔使咁上心。

今場揸住出賽優先權跑番唯一上名路程，仲搵埋泥地1200米贏馬同入Q都係最多的田泰安跑，博佢呢場唔贏都有位。

第六場四班1400米草地，近績最好係「霹靂狂龍」，本身持續進步，升班都連場入Q。

上場被「秒秒精彩」走甩先追唔到，今次換周俊樂減七磅跑，馬弗孭輕磅，補中應該冇問題。

第九場三班1600米「真勝者」一連四仗不勝有位，上賽初戰此程後上第三。

今次再戰1600米兼檔位大幅內移，何澤堯亦騎慣騎熟，可予任何對手周旋到底。

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