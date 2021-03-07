羅富全近期重新啟動贏馬機器，是日（7日）田戰憑「皇龍福將」及「旗幟輝煌」兩匹大熱門起孖，以亞軍數字超越呂健威，暫列練馬師榜第三位。

第九場三班田草1600米，「旗幟輝煌」雖然出閘反應不算敏捷，不過在直路還是後發先至，敲響在港勝鼓。

現評77分的四歲英國自購馬「旗幟輝煌」已報名今屆打吡大賽，今仗獲勝後預計加六分左右，能否入選打吡仍屬未知之數。

羅富全說：「『旗幟輝煌』今場取勝，相信加五至六分左右，仍然未必穩取打吡入場劵。」

「但我並不強求，靜待馬會公佈打吡正選馬名單。」

「『旗幟輝煌』上場在莫雷拉胯下慢閘輸少少得第二名，今場易配潘頓再搏。」

「馬兒與上場一樣，都是出閘慢一慢，潘頓攝內欄等位，我都有點擔心，不知道能否及早搵到位，幸而馬兒末段望空後立即交出強勁的衝刺。」

「此馬的血統顯示，牠有長力扳至2000米及2400米，希望如願入選打吡。」

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第二至四名順序為「真勝者」、「美麗日子」及「繽紛遊戲」。

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