「皇龍」系主區啟光以往名下馬主要交由徐雨石訓練，不過其名下質新馬「皇龍福將」卻一反常態，選擇初次與羅富全合作。

結果雙方初次合作成功擦出火花，今天（7日）第五場四班草地1200米，「皇龍福將」經過一場熱身後表現進步，在田泰安胯下後上一攻而破，為羅富全馬房錄得五連勝佳績。

「皇龍福將」臨場票數信心十足，最後階段更取代「十二馬」大熱地位，結果此駒不負所託成功掄元。

「皇龍福將」與胞兄「戰熊三千」雖然均在服役首季以三歲之齡贏馬，不過前駒在出賽第二仗已經能夠獲勝，相反後者在第10次上陣方能敲響勝鼓，前者似乎更勝一籌。

第五場單Win及組合獨贏A2分別派27及15.5元，二重彩派126元。

第二至四名順序為「十二馬」、「齊齊友福」及「活力長勝」。

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