馬會今午（8日）公佈轉廐及退役各有兩駒，前者包含「表表馬」及「巴基勇士」，後者則有「喜勝駒」及「龍城猛將」。

由馬時亨及曾志偉這對表兄弟持有的「表表馬」，最初由丁廐訓練，去年底轉至東廐後仍是屢戰屢負，如今再跳槽到賢廐，馬主可謂用心良苦。

灰馬「巴基勇士」由知名馬主丁志強持有，同樣離開東廐改投賢廐，本身出自本地拍賣會，2月中增至跑1600米包尾而回，為今次易廐埋下伏線。

經此一役，賢廐最新有71駒，比馬會可容許上限多一駒。

「喜勝駒」及「龍城猛將」分別隸屬方廐及苗廐，馬主一女一男，依次為羅詠賢及布魯士。

羅詠賢在「喜勝駒」退役後，尚餘谷草新貴「喜駿駒」養於蔡廐。

另一方面，剛周日（7日）有對落敗馬發生問題，分別為第四場「神期大帝」及第八場「駿皇綵」。

馬會公佈「神期大帝」於賽後翌晨（8日）左前腿不良於行，「駿皇綵」則在賽後翌日下午左前腿不良於行，兩駒均須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199