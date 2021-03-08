沙田五班賽不是每駒都有王牌或出賽優先權，谷草五班賽則不然，每次周三同類場合全部賽駒均有該兩種身份其中之一。

星期三（10日）再跑九場谷草夜馬，當中唯一的五班賽跑第三場1200米，正選陣容由九匹王牌馬及三匹出賽優先權馬組成，反而全數11匹正選馬既無出賽優先權亦無王牌在身。

其中，最低評分兩駒是同得24分的「幸運勝駒」及「活力爆發」，各比護級線低兩分。

「幸運勝駒」是匹四歲澳洲自購新馬，報名時打王牌，本身在季初曾一段時間於從化受訓，務求提升競爭力。

如今首戰谷中1200米多少有點新鮮感，馬主幸運冠軍團體尚未開齋，此駒必拼無疑。

「爆發」系一對已出賽馬同樣屢拼未逞，早前雙雙離開賀廐。

當中， 同樣出自本地拍賣會的「活力爆發」及「威力爆發」分別轉至方廐及高廐，尋求新發展。

五歲「活力爆發」上季初曾於周三所跑的谷夜B欄1200米入位，頭二馬依次是「金碧輝煌」及「如真如假」（皆已退役），賽績不弱。

此駒跟谷中1200米專家「君達星」同父，早前曾往從化馬場吸收靈氣，如今轉廐首戰有出賽優先權，幕後目標清晰，值得關注。

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