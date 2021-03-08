兩位中外猛將梁家俊與莫雷拉俱於對上兩戰停賽，其間潘頓成為最大得益者，合共贏得八場頭馬兼兩度成為騎師王。

周三（10日）跑九場谷草B賽道夜馬，梁家俊及莫雷拉同時刑滿復出，各有大量賽駒在手，均有條件贏馬補償停賽損失。

當中，莫雷拉策騎五匹方廐馬，計為「晨曦飛馬」、「資本家」、「快步速」、「電訊驫馬」及「活力爆發」，佔方廐整晚賽駒總數逾半。

其中，「晨曦飛馬」及「電訊驫馬」皆有王牌在身，「活力爆發」則有出賽優先權，戰意統統毋庸置疑。

雷神同晚餘下三匹座騎分別是「股票傳奇」（呂健威馬房），以及徐廐「雷公鑿」及「愛逍遙」。

此三駒均有出賽優先權或王牌，出擊目標同樣清晰。

至於梁家俊屆時將策七駒復出，其中包括兩匹姚廐王牌馬「全民佳知」及「你知我勝」，值得關注。

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