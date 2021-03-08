一對爭霸練馬師蔡約翰及方嘉柏各出其謀，目標都是擊敗對手登上冠軍寶座。

他們同樣兵力強大，以每次出馬多見稱，備受馬迷關注。

然而世事無絕對，這兩大名師在近兩次賽事各玩一次「單天保至尊」，僅以一駒與對手周旋。

方廐剛周日（7日）獨出第四場「趣怡」參與田戰，打王牌夥拍何澤堯爭取服役首捷，有一定機會達標。

周三（10日）谷戰輪到蔡廐單派「疾風勁草」角逐第八場三班1200米，由田泰安主轡，當初同樣有用王牌報名，幕後戰意不成疑問。

此駒近兩仗分獲亞、冠軍，進步可見一斑，以本身上周三（3日）由潘頓贏同程開齋的輕鬆程度計，今場勢將再下一城。

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