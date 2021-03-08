近期賽事有不少由法國猛將巴度騎開的馬匹，換人出戰報捷，當中包括2月28日第三場「好好學習」改配田泰安9.4倍勝出，以及第四場「二雋」換上薛恩跑出5.3倍獨贏。

還有剛周日（7日）沙田第一場「紅海福星」改配郭能39倍爆大冷出頭，以及第六場「無心睡眠」換上潘頓4.2倍贏馬。

周三（10日）谷戰巴度仍要停賽，由他騎開之馬隨時又有王者興。

第二場四班1650米「合夥年代」（蘇偉賢馬房），上仗配巴度跑田草1600米，排13檔起步形勢不利，最終也能後追第五。

其三匹現役同父馬皆贏過谷草，血統顯示此父系馬勝任急彎窄場，「合夥年代」易配何澤堯可施殺着。

第六場四班1000米「辣得交關」（沈集成馬房），上仗在港初出配巴度跑谷草1200米，走規欠順跑尾二。

復課試1000米草閘一放到底，本身已見上力，改由潘頓策騎縮程跑谷中最短途，有權一錘定音。

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