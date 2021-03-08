養馬多年的「川河」系馬主何家駒與方嘉柏關係密切，兩人合作無間。

他們最令馬迷有印象的合作是憑「川河尊駒」曾兩度揚威新加坡，在18及19年連勝兩屆克蘭芝一哩賽。

何家駒現時名下養有四駒，包括澳洲珠峰錦標盟主「川河達駒」，以及「川河明駒」、「川河尊駒」與「川河進駒」，前三駒均由方嘉柏訓練。

至於周三（10日）在谷草服役初出的「川河進駒」，受訓於蘇保羅馬房。

其實何家駒和蘇保羅合作亦早有淵源，已退役的「得意之選」十多年前服役時，便是由蘇保羅訓練，並曾取得頭馬。

何家駒和蘇保羅相隔了一段時間再度合作，難得再獲馬主支持，蘇保羅自然加多兩錢肉緊，希望可盡快為馬主建功。

「川河進駒」將跑周三谷夜第六場四班1000米最短途，本身在港曾五次試閘，不打無把握之仗。

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